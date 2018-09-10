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В Буденновске задержан студент, обливший кислотой трех девушек


18:18
В Буденновске задержан студент, обливший кислотой трех девушекФото: vk.me

На Ставрополье задержан молодой человек, подозреваемый в нападении на трех девушек в июне прошлого года, передает агентство "Интерфакс".

По версии следствия, пострадавших обливал кислотой девятнадцатилетний житель города Буденновска.

Со ссылкой на представителей краевого СУ СКР отмечается, что подозреваемый является студентом медицинского колледжа. Как полагают правоохранители, именно он летом прошлого года облил кислотой трех несовершеннолетних девушек, с которыми даже не был знаком.

Правоохранителям, чтобы установить личность преступника, пришлось отобрать образцы ДНК более чем у двух тысяч местных жителей. Наконец  эксперты обнаружили образцы, которые полностью совпадали со следами на банке из-под кислоты. Емкость, в которой преступник нес едкое вещество, была найдена на месте одного из нападений.

Напомним, 20 июня прошлого года в девочку-подростка плеснул кислотой проезжавший мимо велосипедист. После ЧП пострадавшую госпитализировали. Спустя два дня в больницу были доставлены сразу две девушки - пятнадцати и шестнадцати лет.

Автор: Злата Богатова

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