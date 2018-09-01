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Назван срок, за который заделают пустоты под стартовым столом на Восточном
12:32
Фото: twimg.com
Пустоты, выявленные под стартовым столом на космодроме Восточный, предполагается полностью заделать в течение месяца, передает РИА Новости.
Как стало известно, общая стоимость этих работ может составить порядка 4,6 миллиона рублей.
По мнению специалистов, причиной образования пустот, выявленных под стартовым столом для ракет "Союз-2" на космодроме Восточный, является низкое качество бетона.
Как заявили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, "Роскосмос" собирается устранить все недостатки в самое ближайшее время. Предполагается, что работы по заделыванию обнаруженных пустот будут завершены уже в первых числах октября этого года.
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