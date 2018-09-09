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В Подмосковье в ДТП с автобусом погибли 2 человека, еще 10 госпитализированы
9.9.2018 15:56
Фото: nasha.lv
Подмосковные правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса, в результате которого два человека погибли, еще десять были экстренно госпитализированы.
Четверо пострадавших будут восстанавливать здоровье в амбулаторном режиме.
Представители экстренных служб Московской области подтвердили информацию о том, что в больницы после ДТП были экстренно доставлены десять человек. Сведений о их состоянии пока нет. Отмечается лишь, что травмы получили пассажиры автобуса и легкового автомобиля.
Два человека - водитель и пассажир грузовика - от полученных ранений скончались.
ЧП случилось на территории Каширского района, где столкнулись грузовая машина и пассажирский автобус, следовавший из Петербурга в Махачкалу. Со ссылкой на представителей правоохранительных органов отмечается, что смертельная авария случилась на 137-м километре автотрассы "Каспий". Грузовик, врезавшийся в автобус, также задел легковую машину.
Информации о вероятных причина смертельной аварии из официальных источников пока не поступало.
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