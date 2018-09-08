|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава правительства Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из Сирии
01:54
Фото: rl0.ru
В дорожной аварии погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, передает ТАСС. Смертельное ДТП случилось примерно в 23 часа по московскому времени на дороге, соединяющей Псоу и Сухум. Обстоятельства инцидента выясняются.
Информацию о трагической гибели абхазского премьер-министра подтвердила пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария. По ее словам, Геннадий Гагулия получил смертельные травмы в результате аварии, случившейся вечером минувшей субботы, 8 сентября.
ДТП произошло неподалеку от милицейского поста Мюссера. Кроме Гагулии, которого сопровождали несколько охранников, никто не пострадал. Машиной управлял водитель, отметила представитель регионального правительства.
В сообщении, размещенном на портале абхазского кабмина, указано, что авария случилась примерно в 23 часа по московскому времени. Машина, в которой находился Гагулия, следовала в составе кортежа официальной делегации республики, вернувшейся из САР.
По словам замглавы МВД Абхазии Казбека Кишмахова, водитель машины, ехавшей в противоположном направлении, допустил выезд на встречную полосу. В результате транспортное средство, которым управлял местный житель, врезалось в автомобиль премьера. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают специалисты, работающие на месте происшествия, отметил представитель главка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|