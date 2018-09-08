Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава правительства Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из Сирии

01:54

Фото: rl0.ru



В дорожной аварии погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, передает ТАСС. Смертельное ДТП случилось примерно в 23 часа по московскому времени на дороге, соединяющей Псоу и Сухум. Обстоятельства инцидента выясняются.



Информацию о трагической гибели абхазского премьер-министра подтвердила пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария. По ее словам, Геннадий Гагулия получил смертельные травмы в результате аварии, случившейся вечером минувшей субботы, 8 сентября.



ДТП произошло неподалеку от милицейского поста Мюссера. Кроме Гагулии, которого сопровождали несколько охранников, никто не пострадал. Машиной управлял водитель, отметила представитель регионального правительства.



В сообщении, размещенном на портале абхазского кабмина, указано, что авария случилась примерно в 23 часа по московскому времени. Машина, в которой находился Гагулия, следовала в составе кортежа официальной делегации республики, вернувшейся из САР.



По словам замглавы МВД Абхазии Казбека Кишмахова, водитель машины, ехавшей в противоположном направлении, допустил выезд на встречную полосу. В результате транспортное средство, которым управлял местный житель, врезалось в автомобиль премьера. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают специалисты, работающие на месте происшествия, отметил представитель главка.



Автор: Злата Богатова

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