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Иранские силовики атаковали штаб курдской партии в Ираке: погибли 14 человек, более 40 ранены


00:32
Иранские силовики атаковали штаб курдской партии в Ираке: погибли 14 человек, более 40 раненыФото: yerkirmedia.am

В Ираке четырнадцать человек стали жертвами удара иранских силовиков по штабу курдской партии, передает телевизионный канал Rudaw.

Как стало известно, атака была осуществлена в момент, когда проводили встречу функционеры Демократической партии Курдистана.

По данным телеканал Al Jazeera, указанный объект был атакован минувшей ночью. При нападении на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана (ДПК-Иран) погибли по меньшей мере четырнадцать человек, более сорока были ранены. В числе пострадавших - генеральный секретарь организации Мустафа Мавлюди.

Отмечается, что удар был нанесен иранскими силовиками. Как информирует канал Rudaw, расположенную в районе Койа (провинция Эрбиль Иракского Курдистана) штаб-квартиру атаковали с использованием ракет и обстреливали с воздуха.

Автор: Злата Богатова

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