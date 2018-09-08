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Подозреваемых в "деле Скрипалей" не назвали раньше из-за ЧМ по футболу
8.9.2018 15:53
Фото: yandex.net
Представители официального Лондона не называли имена подозреваемых по "делу Скрипалей" раньше в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России, передают британские СМИ. Как полагают в руководстве королевства, обнародование этих сведений могло спровоцировать ухудшение отношения к находящимся в РФ британским фанатам.
Британские власти могли огласить имена подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще летом, но не сделали этого из-за чемпионата мира по футболу. Как сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве королевства, эскалация политического конфликта, связанного с инцидентом в Солсбери, могла негативно сказаться на отношении к британским любителям спорта, которые находились в тот момент России.
По словам источникам, раскрывать личности российских агентов до окончания мундиаля "было бы неумно" - большое количество британских подданных, которые приехали в РФ на футбольное первенство, якобы бы могли оказаться под угрозой.
Напомним, ранее в Лондоне заявили об ответственности главы РФ Владимира Путина ответственность за инцидент в Солсбери. До этого прокуратура Великобритании объявила об установлении личности двух подозреваемых. В Москве в ответ на это известие в очередной раз указали на бездоказательность обвинений.
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