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Британский министр заявил об ответственности Путина за отравление Скрипалей


14:49
Британский министр заявил об ответственности Путина за отравление СкрипалейФото: livejournal.com

В Лондоне заявили об ответственности главы РФ Владимира Путина ответственность за инцидент в Солсбери, где были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

С таким заявлением выступил глава британского министерства по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Как передает Sky News, британский министр возложил ответственность за инцидент в Солсбери, где минувшей весной подверглись нападению Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на главу российского государства. По словам Бена Уоллеса, "прямо или косвенно" Владимир Путин отвечает за действия российских спецслужб.

Напомним, накануне прокуратура Великобритании объявила об установлении личности двух подозреваемых. Как стало известно, в попытке убийства Скрипалей подозревают граждан РФ. В Москве на это известие отреагировали, указав на бездоказательность очередных обвинений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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