|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Британский министр заявил об ответственности Путина за отравление Скрипалей
14:49
Фото: livejournal.com
В Лондоне заявили об ответственности главы РФ Владимира Путина ответственность за инцидент в Солсбери, где были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
С таким заявлением выступил глава британского министерства по вопросам безопасности Бен Уоллес.
Как передает Sky News, британский министр возложил ответственность за инцидент в Солсбери, где минувшей весной подверглись нападению Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на главу российского государства. По словам Бена Уоллеса, "прямо или косвенно" Владимир Путин отвечает за действия российских спецслужб.
Напомним, накануне прокуратура Великобритании объявила об установлении личности двух подозреваемых. Как стало известно, в попытке убийства Скрипалей подозревают граждан РФ. В Москве на это известие отреагировали, указав на бездоказательность очередных обвинений.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|