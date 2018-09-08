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В США найден мертвым 26-летний рэпер Mac Miller
8.9.2018 12:20
Фото: guestlist.net
В Соединенных Штатах в возрасте двадцати шести лет умер рэпер Малькольм МакКормик, добившийся известности под сценическим именем Mac Miller.
Как передает портал US Weekly, музыкант был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе.
Со ссылкой на источники в местной полиции отмечается, что по предварительным данным, Малькольм МакКормик незадолго до смерти мог принимать запрещенные вещества. Согласно первым выводам экспертов, причиной внезапной смерти певца может быть передозировка. Назначен ряд экспертиз
В течение своей творческой карьеры рэпер успел выпустить пять студийных альбомов. Последний из них был презентован в минувшем августе. Дебютный альбом Blue Slide Park, записанный в 2011 году, занимал первую строку чарта Billboard 200. Альбом был признан наиболее продаваемым дебютом, который издавался на независимом лейбле за период c 1995 года.
Как уже сообщалось, не так давно в Сиднее неизвестными убит рэпер Джетт МакКи, выступавший под псевдонимом Scepaz. Тридцатилетного артиста зарубили самурайским мечом в его доме. В минувшем июне в одном из автосалонов Майами был смертельно ранен рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, который стал популярен как ХХХTentacion. Полиции уже удалось задержать подозреваемых. Позже в канадском Торонто убили 21-летнего рэп-исполнителя Smoke Dawg.
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