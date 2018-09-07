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Осенью Anastacia даст один концерт в России
7.9.2018 17:24
Фото: yaom.ru
Единственный концерт в России американской певицы Anastacia состоится в ноябре, передает ТАСС.
Артистка посетит Москву в рамках большого мирового турне, которое проводит в поддержку альбома Evolution.
В качестве организатора гастролей в РФ выступает компания Berin Art. По словам ее представителей, единственный российский концерт Anastacia пройдет 21 ноября. Певица выступит в столичном "Крокус Сити Холл".
Концерт в Москве организован в рамках масштабного тура, который певица проводит в поддержку своего нового альбома Evolution. По словам исполнительницы, зрители получат возможность не только услышать новые композиции, но и уже известные песни. В программу войдут хиты, после выхода которых Anastacia начали называть одной из культовых современных певиц, добавили организаторы выступления.
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