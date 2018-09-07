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В ХМАО тела пропавшей два года назад пары найдены в затонувшей машине
7.9.2018 10:55
Фото: flexcom.ru
Правоохранительные органы ХМАО выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины, тела которых были найдены в затонувшей автомашине.
Погибшие на протяжении двух лет числились пропавшими без вести.
Как стало известно из сообщения пресс-службы регионального СУ СКР, автомобиль утонул летом 2016 года. Машину. обнаруженную на семиметровой глубине в протоке Чеускинская, уже удалось извлечь из воды. Правоохранители установили личности пары - мужчина и женщина, останки которых были в салоне, ранее проживали в Нефтеюганске. на протяжении более двух лет они числились пропавшими без вести.
Об исчезновении пары известно следующее: незадолго до этого их видели вместе в 10 микрорайоне Нефтеюганска, хотя родственники утверждают, что мужчина и женщина не были знакомы. После просмотра записей камер наблюдения выяснилось, что пара на автомобиле "Субару", принадлежащем мужчине выехала за пределы города, двинувшись в сторону населенного пункта Сингапай. После этого их следы терялись.
За прошедшие два года в рамках мероприятий по поиску пропавших удалось обследовать значительную часть территории Нефтеюганского района. Необходимо отметить, что следственные органы в качестве приоритетной версии рассматривали падение машины в водоем.
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