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Эксперты выяснили, отчего умерла солистка The Cranberries Долорес О’Риордан
6.9.2018 19:30
Фото: novosti-dny.ru
Названа причина смерти солистки The Cranberries Долорес О’Риордан, передает BBC News. Официальное заключение судмедэкспертов было оглашено в суде.
Напомним, 46-летняя артистка была найдена мертвой в минувшем январе.
Эксперты пришли к выводу, что причиной гибели Доролес О’Риордан является утопление. Звезда принимала ванну, будучи нетрезвой, указывается в тексте официального отчета. На теле артистки не было выявлено признаков каких-либо травм или следов самоповреждений, которые бы могли повлечь за собой гибель.
По мнению специалистов, речь идет о несчастном случае. Вместе с тем, отмечается, что певица выпила незадолго до гибели "чрезмерное" количество спиртного.
Вместе c группой The Cranberries, пик славы которой пришелся на 1990-е годы, вокалистка успела поучаствовать в создании шести альбомов и девяти синглов. Известность к коллективу пришла после выпуска композиции Zombie. Долорес О’Риордан обнаружили в начале этого года мертвой в одном из лондонских отелей.
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