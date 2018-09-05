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В Нью-Йорке отправили на карантин прибывший из Дубая лайнер со 100 пассажирами
5.9.2018 21:17
Фото: rl0.ru
Представители администрации Нью-Йорка не исключают, что пассажиры рейса из Дубая могли заразиться гриппом в Мекке, где самолет совершал промежуточную посадку.
Как передают американские СМИ, в мэрии города отметили, что рассматриваются и другие версии.
В мэрии Нью-Йорка, прокомментировав происшествие с пассажирами рейса авиакомпании Emirates из Дубая, заявили о том, что люди могли заразиться гриппом в Мекке во время промежуточной посадки. Представители городской администрации отметили, что ранее в городе, где находятся мусульманские святыни, была зафиксирована вспышка острого инфекционного заболевания дыхательных путей.
Ранее стало известно о том, что порядка ста человек начали жаловаться на ухудшение самочувствия. предположительно, речь может идти о расстройстве желудка либо массовом пищевом отравлении. Однако официальных заявлений о причинах недомогания пока не последовало. После того, как самолет совершил посадку, на борту было объявлено о введении временного карантина.
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