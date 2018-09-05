|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Обвиненная в совращении подростка Азия Ардженто заявила, что сама стала его жертвой
5.9.2018 18:39
Фото: looopo.com
Адвокат итальянской актрисы Азии Ардженто, которую ранее обвинили в домогательствах к подростку, заявил о том, что его клиентка сама пострадала от действий несовершеннолетнего коллеги.
Как подчеркнул Марк Джей Хеллер, представляющий интересы артистки, Джимми Беннетт даже вымогал у Ардженто деньги.
По данным портала TMZ, адвокат Азии Ардженто подтвердил подлинность переписки, где актриса описывает секс с 17-летним Джимми Беннетом. Как отметил Марк Джей Хеллер, в действительности несовершеннолетний актер, находясь в сексуальном возбуждении, просто "набросился на нее". Актрисе пришлось вступить с ним в интимные отношения и все "это было очень странно", — написала позднее Ардженто.
Адвокат актрисы сделал акцент на том, что никакого романа или сексуальных отношений с Беннетом у его клиентки не было, ведь единичную интимную связь таковыми назвать нельзя. Хеллер также подчеркнул, что актер, обвинивший Ардженто в домогательствах, вымогал деньги у актрисы и ее бойфренда - известного повара и телеведущего Энтони Бурдена. После очередной серии угроз предать историю с домогательствами огласке Бурден выразил готовность заплатить Беннету 380 тысяч долларов. Переведя большую часть суммы, телеведущий покончил с собой. Тело ведущего нашли в минувшем июне во Франции, где он работал над выпуском новой программы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|