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Обвиненная в совращении подростка Азия Ардженто заявила, что сама стала его жертвой


5.9.2018 18:39
Обвиненная в совращении подростка Азия Ардженто заявила, что сама стала его жертвойФото: looopo.com

Адвокат итальянской актрисы Азии Ардженто, которую ранее обвинили в домогательствах к подростку, заявил о том, что его клиентка сама пострадала от действий несовершеннолетнего коллеги.

Как подчеркнул Марк Джей Хеллер, представляющий интересы артистки, Джимми Беннетт даже вымогал у Ардженто деньги.

По данным портала TMZ, адвокат Азии Ардженто подтвердил подлинность переписки, где актриса описывает секс с 17-летним Джимми Беннетом. Как отметил Марк Джей Хеллер, в действительности несовершеннолетний актер, находясь в сексуальном возбуждении, просто "набросился на нее". Актрисе пришлось вступить с ним в интимные отношения и все "это было очень странно", — написала позднее Ардженто.

Адвокат актрисы сделал акцент на том, что никакого романа или сексуальных отношений с Беннетом у его клиентки не было, ведь единичную интимную связь таковыми назвать нельзя. Хеллер также подчеркнул, что актер, обвинивший Ардженто в домогательствах, вымогал деньги у актрисы и ее бойфренда - известного повара и телеведущего Энтони Бурдена. После очередной серии угроз предать историю с домогательствами огласке Бурден выразил готовность заплатить Беннету 380 тысяч долларов. Переведя большую часть суммы, телеведущий покончил с собой. Тело ведущего нашли в минувшем июне во Франции, где он работал над выпуском новой программы.

Автор: Злата Богатова

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