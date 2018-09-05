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Досрочно вышел на свободу экс-владелец пермского клуба, где погибли более 150 человек
5.9.2018 16:34
Фото: gvol.ru
Бывший хозяин пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолий Зак досрочно вышел на свободу, передает агентство "Интерфакс".
В заведении, которое ему принадлежало, в декабре 2009 года произошел пожар. Жертвами трагедии стали более полутора сотен человек.
Как стало известно, ходатайство Анатолия Зака было удовлетворено Копейским городским судом Челябинской области. В результате срок наказания осужденного экс-владельца "Хромой лошади" пересчитали.
В пресс-службе суда отметили, что согласно новому закону день, проведенный в СИЗО, теперь приравнивается к полутора дням в колонии. Поэтому период, который Зак должен был провести за решеткой, истек 4 августа. Информацию об освобождении Зака уже подтвердили представители ИК-1, где содержался заключенный.
Трагедия в Перми случилась в первых числах декабря 2009 года, когда за считанные минуты сгорел заполненный посетителями клуб "Хромая лошадь". На месте ЧП скончались человек, многие умерли позже. несмотря на все усилия лучших врачей России - пострадавших доставляли в столичные клиники. В общей сложности пожар в "Хромой лошади" унес жизни 156 человек.
Приговор Заку Ленинский районный суд краевой столицы вынес весной 2013 года. Владельца сгоревшего клуба тогда приговорили к лишению свободы на срок 9 лет 10 месяцев.
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