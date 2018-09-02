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Лавров поделился мнением о действиях МИД Британии после отравления Скрипалей
17:26
Фото: rustrademission.ru
Глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей".
По словам министра, в условиях Brexit Лондон умудряется оказывать влияние на политику Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он "снимает шляпу" перед британскими дипломатами. Представителям МИД королевства в условиях Brexit удалось оказывать воздействие на политику Брюсселя в плане взаимодействия с Моской. Лавров говорил об этом сегодня во время выступления в МГИМО, обращаясь к студентам и преподавателям вуза.
По словам Лаврова, в деле введения антироссийских санкций, объявленных после инцидента со Скрипалями, Соединенные Штаты "решили бежать впереди" Великобритании. По мнению российского министра, таким образом было продемонстрировано умение британских дипломатов уговаривать пропускать вперед тех, кто готов выполнить "черную работу".
Российский министр также указал на то, что реакция официального Брюсселя на отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери сначала была довольно сдержанной. В результате громадного объема усилий позже удалось убедить две трети из членов ЕС выслать по некоторому количеству российских дипломатических сотрудников, как это сделал Лондон.
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