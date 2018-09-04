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На Урале зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
11:29
Фото: tsn.ua
Подземные толчки, которые ощутили минувшей ночью жители Урала, представляют собой достаточно типичное явление для региона, сообщил доктор геолого-минералогических наук Стефан Паняк. Комментарий эксперта приводит ТАСС. По словам ученого, прогнозировать такого рода случаи сейсмической активности довольно сложно.
Минувшей ночью на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Случившееся прокомментировал профессор, доктор геолого-минералогических наук Стефан Паняк, который является заместителем завкафедрой геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях Уральского государственного горного университета (УГГУ). Эксперт, в частности, пояснил, что землетрясение, произошедшее в регионе в ночь на среду, представляет собой вполне типичное явление.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 130 километров от столицы Башкирии. В региональном ГУ МЧС РФ отметили, что сейсмическую активность зафиксировали на территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. Представители ведомства отметили, что это произошло около двух часов по московскому времени, очаг находился на десятикилометровой глубине.
Сведений о разрушениях и пострадавших в Башкирии и Южном Урале на текущий момент не поступало.
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