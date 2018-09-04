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В Уганде крокодил утащил с берега мать с младенцем
4.9.2018 23:40
Фото: parameter.sk
Жительница Уганды погибла в результате нападения крокодила.
Как передает The Daily Monitor, огромная рептилия схватила женщину вместе с ее младшим ребенком, когда они пришли за водой на берег озера Альберт.
По словам очевидцев, женщина вместе со своим младшим ребенком, родившимся около пяти месяцев назад, пришла за водой на берег озера Альберт. Другие местные жители, находившиеся там, сумели вовремя отреагировать на приближение крокодила, покинув опасную зону
После того, как замешкавшуюся женщину схватила и утащила в воду гигантская рептилия, невольные очевидцы случившегося попытались ее спасти. Однако хищник стремительно скрылся под водой, поэтому действия односельчан никакого результата не принесли, рассказали невольные свидетели трагедии.
Сотрудники экстренных служб, прибыв к месту ЧП, начали поиски тел женщины и ребенка. Отмечается, что женщина воспитывала еще трое детей - им от двух до десяти лет.
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