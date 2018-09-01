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Земфира представила песню на стихи Бродского
11:57
Фото: hotels24.ua
Земфира объявила о премьере новой песни, созданной на стихи поэта Бродского, передают российские СМИ. Композиция под названием "Джозеф" является первым синглом, который исполнительница представила за последнее пятилетие - в последний раз поклонники артистки встречали новинки в начале 2013 года.
Известная певица Земфира представила свое новое творение - композицию "Джозеф", которая была создана на основе стихов выдающегося поэта Иосифа Бродского. О премьере рассказывается на официальной странице звезды в соцсети "Вконтакте".
Отмечается также, что новую композицию уже могли слышать гости фестиваля "Пикник "Афиши", где Земфира выступала в минувшем августе.
Напомним, последний альбом артистки назывался "Жить в твоей голове". Земфира выпустила его более пяти лет назад - в феврале 2013 года.
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