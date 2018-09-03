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Пилот разбившегося в Индии истребителя МиГ-27 успел катапультироваться
10:23
Фото: gamintwo.ru
В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-27, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на источники в военном руководстве страны.
Как сообщили представители индийских военно-воздушных сил, инцидент произошел на территории штата Раджастхан.
Истребитель МиГ-27 ВВС Индии разбился на территории штата Раджастхан, расположенного в северо-западной части Индии. Обстоятельства случившегося выясняет специально созданная комиссия.
Как стало известно, авиакатастрофа случилась неподалеку от города Джодхпур. После того, как истребитель рухнул на поле, прогремел взрыв. Пилоту удалось вовремя катапультироваться. На земле в результате ЧП никто не пострадал.
По данным агентства, самолет осуществлял плановый вылет. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета с расположенной в этом районе военной авиабазы. Сведений о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало.
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