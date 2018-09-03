ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лавров поделился мнением о действиях МИД Британии после отравления Скрипалей
Лавров поделился мнением о действиях МИД Британии после отравления Скрипалей
«Ъ» обнародовал секретную директиву ООН по Сирии
«Ъ» обнародовал секретную директиву ООН по Сирии
Под Иркутском 15-летняя школьница погибла из-за шалости сверстников
Под Иркутском 15-летняя школьница погибла из-за шалости сверстников
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Земфира представила песню на стихи БродскогоЗемфира представила песню на стихи Бродского
Пилот разбившегося в Индии истребителя МиГ-27‍ успел катапультироватьсяПилот разбившегося в Индии истребителя МиГ-27‍ успел катапультироваться
Японское правительство отреагировало на мероприятия к окончанию войны‍ на Курилах Японское правительство отреагировало на мероприятия к окончанию войны‍ на Курилах
Под Иркутском 15-летняя школьница погибла из-за шалости сверстниковПод Иркутском 15-летняя школьница погибла из-за шалости сверстников
СМИ: В Нигерии до 48 человек возросло число жертв нападения на военную базуСМИ: В Нигерии до 48 человек возросло число жертв нападения на военную базу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: В Нигерии до 48 человек возросло число жертв нападения на военную базу


3.9.2018 21:19
СМИ: В Нигерии до 48 человек возросло число жертв нападения на военную базуФото: mail.ru

До сорока восьми человек увеличилось количество погибших в результате атаки боевиков радикальной группировки "Боко харам" на военную базу, передают зарубежные СМИ.

Напомним, ранее нигерийские власти опровергли сообщения о нападении экстремистов на военнослужащих.

По данным международных информационных агентств, которые цитируют источники в вооруженных силах африканской страны, в результате ЧП погибли не менее сорока восьми человек. Тела погибших военнослужащих были найдены на месте инцидента - на базе, расположенной близ селения Зари на северо-востоке Нигерии, неподалеку от границы с Нигером.

Отмечается, что более тридцати погибших были найдены ранее на территории базы. Однако позже, когда военные начали прочесывать близлежащую местность, ими были обнаружены еще семнадцать тел погибших солдат. Кроме того, имеются сведения о том, что не менее двадцати военнослужащих были ранены в бою с экстремистами.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что военная база подверглась нападению боевиков "Боко Харам", которые прибыли на нескольких грузовиках и смогли взять объект под свой контроль после ожесточенного сражения. Представители силового руководства Нигерии эти сведения опровергли - уточнялось, что экстремисты планировали атаковать местное население, однако оказавшиеся поблизости военнослужащие помешали их намерениям.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Песков назвал рейтинг влиятельных россиян Forbes‍ страннымПесков назвал рейтинг влиятельных россиян Forbes‍ странным
Во время отдыха в турецкой Аланье погибла россиянкаВо время отдыха в турецкой Аланье погибла россиянка
В Дании арестован сухогруз Novaya Zemlya с 19 россиянами на бортуВ Дании арестован сухогруз Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту
Иракский посол в РФ опроверг информацию о недопуске российского самолета Иракский посол в РФ опроверг информацию о недопуске российского самолета
МИД: США ведут подготовку к новому удару по СирииМИД: США ведут подготовку к новому удару по Сирии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 774


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru