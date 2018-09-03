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СМИ: В Нигерии до 48 человек возросло число жертв нападения на военную базу
3.9.2018 21:19
Фото: mail.ru
До сорока восьми человек увеличилось количество погибших в результате атаки боевиков радикальной группировки "Боко харам" на военную базу, передают зарубежные СМИ.
Напомним, ранее нигерийские власти опровергли сообщения о нападении экстремистов на военнослужащих.
По данным международных информационных агентств, которые цитируют источники в вооруженных силах африканской страны, в результате ЧП погибли не менее сорока восьми человек. Тела погибших военнослужащих были найдены на месте инцидента - на базе, расположенной близ селения Зари на северо-востоке Нигерии, неподалеку от границы с Нигером.
Отмечается, что более тридцати погибших были найдены ранее на территории базы. Однако позже, когда военные начали прочесывать близлежащую местность, ими были обнаружены еще семнадцать тел погибших солдат. Кроме того, имеются сведения о том, что не менее двадцати военнослужащих были ранены в бою с экстремистами.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что военная база подверглась нападению боевиков "Боко Харам", которые прибыли на нескольких грузовиках и смогли взять объект под свой контроль после ожесточенного сражения. Представители силового руководства Нигерии эти сведения опровергли - уточнялось, что экстремисты планировали атаковать местное население, однако оказавшиеся поблизости военнослужащие помешали их намерениям.
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