Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Нигерии не подтвердили гибель 30 военных при атаке «Боко харам»

12:39

Фото: presstv.ir



Представители силовых структур Нигерии не подтвердили сведения о гибели тридцати военнослужащих в результате нападения боевиков на базу. Как передает РИА Новости, соответствующее заявление сделал руководитель подразделения по связям с общественностью ВС Нигерии генерал Техас Чукву .



По словам военачальника, прокомментировавшего информацию об инциденте в интервью изданию Nation, сообщения о гибели тридцати силовиков не соответствуют действительности. Целью такого рода публикаций является преднамеренное продвижение " Боко Харам" и их деятельности. Журналистов, которые публиковали подобные материалы, генерал Техас Чукву назвал неэтичными и непрофессиональными.



Как указал генерал, речь не шла о нападении на военную базу. На самом деле боевики " Боко Харам" не нападали на военную базу, а пытались вымогать деньги и отбирать продовольствие у местного гражданского населения, однако их действия пресекла 82-я операционная группа сухопутных войск, которая задействована в операции Lafiya Dole. При поддержке ВВС нигерийским военнослужащим удалось отразить нападение экстремистов. Несколько боевиков были ликвидированы.



Террористы после боестолкновения сбежали с телами некоторых погибших. Несколько членов " Боко Харам" были раненыв , отметил Чукву . По его словам, к настоящему времени порядок на территории пострадавших населенных пунктов восстановлен в полном объеме.



Ранее в ряде иностранных СМИ распространились сообщения о гибели по меньшей мере тридцати нигерийских военных в результате атаки террористов.



Автор: Злата Богатова

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