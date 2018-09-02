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Власти Нигерии не подтвердили гибель 30 военных при атаке «Боко харам»
12:39
Фото: presstv.ir
Представители силовых структур Нигерии не подтвердили сведения о гибели тридцати военнослужащих в результате нападения боевиков на базу. Как передает РИА Новости, соответствующее заявление сделал руководитель подразделения по связям с общественностью ВС Нигерии генерал Техас Чукву.
По словам военачальника, прокомментировавшего информацию об инциденте в интервью изданию Nation, сообщения о гибели тридцати силовиков не соответствуют действительности. Целью такого рода публикаций является преднамеренное продвижение "Боко Харам" и их деятельности. Журналистов, которые публиковали подобные материалы, генерал Техас Чукву назвал неэтичными и непрофессиональными.
Как указал генерал, речь не шла о нападении на военную базу. На самом деле боевики "Боко Харам" не нападали на военную базу, а пытались вымогать деньги и отбирать продовольствие у местного гражданского населения, однако их действия пресекла 82-я операционная группа сухопутных войск, которая задействована в операции Lafiya Dole. При поддержке ВВС нигерийским военнослужащим удалось отразить нападение экстремистов. Несколько боевиков были ликвидированы.
Террористы после боестолкновения сбежали с телами некоторых погибших. Несколько членов "Боко Харам" были раненыв, отметил Чукву. По его словам, к настоящему времени порядок на территории пострадавших населенных пунктов восстановлен в полном объеме.
Ранее в ряде иностранных СМИ распространились сообщения о гибели по меньшей мере тридцати нигерийских военных в результате атаки террористов.
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