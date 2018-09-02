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В Китае 5 человек стали жертвами наводнений, 16 пропали без вести


11:19
В Китае 5 человек стали жертвами наводнений, 16 пропали без вестиФото: prozor-x.com

В китайской провинции Юньнань, расположенной на юго-западе страны, пять человек погибли в результате наводнения. По данным представителей местных властей, на сегодняшний день пропавшими без вести числятся по меньшей мере шестнадцать человек, еще пять пострадали из-за разгула стихии.

Как сообщают китайские СМИ, наводнения на юго-западе Китая начались из-за обильных ливней, обрушившихся на регион в ночь на минувшее воскресенье, 2 сентября. Наибольший удар стихия нанесла территории уезда Малипо.

В результате дождей и последовавших за ними наводнений начались перебои с электричеством, сохраняются проблемы с транспортным сообщением и связью, зафиксированы случаи проседания дорог. Кроме того, поступают данные о разрушении зданий, число которых уточняется.

Власти районов, пострадавших от удара стихии, ранее уже объявили о переходе на режим экстренного реагирования. В провинции Юньнань, где пропавшими без вести считаются не менее шестнадцати человек, сейчас активно продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

Автор: Злата Богатова

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