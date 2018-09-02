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В Афганистане при крушении военного вертолета погибли 12 человек
2.9.2018 19:44
Фото: aa.com.tr
В Афганистане разбился военный вертолет, на борту которого находились четырнадцать человек. Владельцем летательного аппарата является молдавская компания, передает ТАСС. По предварительным данным, после крушения выжили лишь два человека. Обстоятельства катастрофы выясняются.
Выжить удалось лишь двум людям из четырнадцати, рассказали представители Органа гражданской авиации Молдовы. Согласно официальным данным, крушение потерпел вертолет MI-8 MTV, который принадлежит авиакомпании Valan International Cargo Charter. ЧП случилось вскоре после взлета. Воздушное судно отправилось в рейс с военной базы, расположенной в Мазари-Шарифе.
На борту разбившегося вертолета в момент ЧП было четырнадцать человек, включая трех членов экипажа, все они - украинские граждане. Все одиннадцать пассажиров - представители местного населения. Жертвами катастрофы стали двое летчиков и десять пассажиров, сообщили в молдавском ведомстве.
Сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.
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