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В Москве состоялось прощание с Иосифом Кобзоном


17:05
В Москве состоялось прощание с Иосифом КобзономФото: fedpress.ru

В Москве сегодня состоялась церемония прощания с Иосифом Кобзоном, передает ТАСС. Гражданская панихида проходила в течение пяти часов. Сын народного артиста СССР Андрей Кобзона обратился с собравшимся с призывом проводить его отца аплодисментами.

По словам сына Иосифа Кобзона, его "прожил совершенную жизнь, безупречную жизнь". В течение долгих лет "он был много кем", однако всегда оставался в первую очередь великим артистом. Выступив во время церемонии прощания, сын артиста отметил, что его семье была оказана значительная помощь лучшими людьми России.

Траурная церемония проходила в Концертном зале им. Чайковского. После обращения Андрея Кобзона все присутствующие в течение нескольких минут стоя проводили выдающегося артиста аплодисментами, которые звучали под композицию "Мой путь" в исполнении Кобзона.

Советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы, общественный деятель, педагог Иосиф Кобзон умер 30 августа. В конце минувшего июля в прессе распространились сведения об экстренной госпитализации Кобзона, состояние народного артиста СССР оценивалось медиками как крайне тяжелое. О болезни, диагностированной у Иосифа Кобзона, стало известно еще в 2001 году. В связи с выявленным у него онкологическим заболеванием артист перенес две операции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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