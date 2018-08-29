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Умер Иосиф Кобзон
13:48
Фото: fedpress.ru
Скончался выдающийся советский и российский эстрадный певец, депутат Госдумы, общественный деятель, педагог Иосиф Кобзон.
Сведения о смерти деятеля уже подтвердил официальный представитель его супруги.
Как передают российские СМИ, ушел из жизни депутат Госдумы Федерального Собрания РФ II-VII созывов, с 2011 года занимавший пост первого заместителя главы комитета ГД РФ по культуре Иосиф Кобзон. Печальное известие о кончине артиста и общественно-политического деятеля уже подтвердил официальный представитель его супруги.
В конце минувшего июля в прессе распространились сведения об экстренной госпитализации Кобзона. По данным ряда источников, состояние народного артиста СССР оценивалось медиками как крайне тяжелое. Представители Госдумы не подтвердили эту информацию.
Напомним, о тяжелой болезни известного отечественного артиста стало известно еще в 2001 году, когда выяснилось, что врачи диагностировали у Иосифа Кобзона онкологическое заболевание. Ранее артист уже перенес две операции, а несколько лет назад Кобзон делился сведениями о предстоящей операции, которую ему должны сделать в Италии.
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