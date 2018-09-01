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В Дагестане нейтрализован главарь бандгруппы, причастный к атакам на силовиков
16:42
Фото: flexcom.ru
На территории Дагестана уничтожен главарь бандгруппы, ранее объявленные в федеральный розыск, передает ТАСС.
По данным правоохранителей, Абас Хубаев причастен к ряду нападений на представителей силовых структур.
Силовики ликвидировали Абаса Хубаева накануне, сентября, в лесном массиве в окрестностях населенного пункта Тотурбийкала. Как рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), главаря бандформирования удалось уничтожить в результате контртеррористической операции (КТО).
Операция проводилась на расстоянии двух километров к юго-западу от указанного населенного пункта. Сначала силовики предложили Хубаеву сдаться, однако тот отказался сложить оружие и открыл по правоохранителям огонь. Ответными выстрелами боевик был ликвидирован.
В числе преступлений, к которым причастен боевик, атака на пост ДПС у села Стальское, произошедшая в минувшем июле, отметили представители комитета. Возглавляемая Хубаевым банда являлась последней экстремистской группой, проявляющей активность в Дагестане. Помимо главаря в нее входили пять человек. Всех ранее уже объявили в розыск, включая пособников активных членов.
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