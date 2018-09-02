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Виновник столкновения теплоходов в Москве был пьян


2.9.2018 11:46
Виновник столкновения теплоходов в Москве был пьянФото: vk.me

Столичная полиция продолжает выяснение обстоятельств ЧП на Москве-реке, где столкнулись два судна.

По данным российских СМИ, предполагаемый виновник инцидента управлял катамараном, будучи нетрезвым.

Предположительно, столкновение двух судов спровоцировал капитан катамарана "Снегири-2". Как заявили представители пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО, мужчина в момент ЧП находился в состоянии опьянения.

Инцидент случился вечером минувшей пятницы, 31 августа, около Лужнецкой набережной. Травмы получили два человека. К счастью, обошлось без серьезных ранений, пострадавшие от госпитализации решили отказаться.

Известно также, что при столкновении были повреждены оба судна. Правоохранители продолжают работу по выяснению обстоятельств случившегося.  В рамках расследования уже изъята документация, просматриваются записи с видеорегистраторов, ведется опрос членов команд, пассажиров и очевидцев ЧП.

Автор: Злата Богатова

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