|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Дании арестован сухогруз Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту
01:28
Фото: korabel.ru
Датские власти наложили арест на российское судно Novaya Zemlya. В данный момент на его борту находятся девятнадцать граждан РФ.
Как передает РИА Новости, владельцем балкера является Мурманское морское пароходство.
Информация о случившемся поступила от инспектора Международной федерации транспортников (МФТ) в Дании Мортена Баха, рассказал журналистам его коллега в РФ Сергей Фишов. ЧП случилось у мыса Скаген, расположенного на севере государства.
Сведений о причинах ареста из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
Представители Мурманского пароходства, прокомментировав сообщения, отметили, что Novaya Zemlya стало уже не первым их судном, которое было арестовано за рубежом. С середины минувшего июля у побережья испанского Сеута остается теплоход Zapolyarye.
В МФТ добавили, что с середины мая не может покинуть Соединенные Штаты еще одно судно, совершавшее рейс в Новый Орлеан и потерявшее в пути два якоря. Члены экипажа при этом не имеют виз, срок действия их контрактов истек, поэтому репатриация в РФ отложена на неизвестный период.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|