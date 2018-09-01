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В Дании арестован сухогруз Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту


01:28
В Дании арестован сухогруз Novaya Zemlya с 19 россиянами на бортуФото: korabel.ru

Датские власти наложили арест на российское судно Novaya Zemlya. В данный момент на его борту находятся девятнадцать граждан РФ.

Как передает РИА Новости, владельцем балкера является Мурманское морское пароходство.

Информация о случившемся поступила от инспектора Международной федерации транспортников (МФТ)  в Дании Мортена Баха, рассказал журналистам его коллега в РФ Сергей Фишов. ЧП случилось у мыса Скаген, расположенного на севере государства.

Сведений о причинах ареста из официальных источников пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

Представители Мурманского пароходства, прокомментировав сообщения, отметили, что Novaya Zemlya стало уже не первым их судном, которое было арестовано за рубежом. С середины минувшего июля у побережья испанского Сеута остается теплоход Zapolyarye.

В МФТ добавили, что с середины мая не может покинуть Соединенные Штаты еще одно судно, совершавшее рейс в Новый Орлеан и потерявшее в пути два якоря. Члены экипажа при этом не имеют виз, срок действия их контрактов истек, поэтому репатриация в РФ отложена на неизвестный период.

Автор: Злата Богатова

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