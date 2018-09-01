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В акватории Андаманского моря замечен «корабль-призрак»‍


1.9.2018 23:46
В акватории Андаманского моря замечен «корабль-призрак»‍Фото: ap22.ru

Огромный "корабль-призрак" сел на мель у южного побережья Мьянмы.

Как передает RT, в последний раз это судно видели у берегов Тайваня в 2009 году. Тогда оно шло под флагом Индонезии.

Первыми заметили странное огромное судно местные жители, занимавшиеся рыбалкой. Сумев взобраться на борт корабля, они выяснили, что там нет ни людей, ни какого-либо груза. Как сухогруз оказался у берегов Мьянмы, пока остается неизвестным, отмечают представители властей страны.

В региональном руководстве, прокомментировав случившееся, заявили, что готовы "присмотреть за кораблем", пока не удастся выйти на связь с его владельцем. Предположительно, команда покинула судно совсем недавно.

К настоящему времени установлено, что речь идет о сухогрузе Sam Ratulangi PB 1600, водоизмещение судна составляет 26,5 тысячи тонн, длина - более 170 метров.

Автор: Злата Богатова

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