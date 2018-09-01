|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В акватории Андаманского моря замечен «корабль-призрак»
1.9.2018 23:46
Фото: ap22.ru
Огромный "корабль-призрак" сел на мель у южного побережья Мьянмы.
Как передает RT, в последний раз это судно видели у берегов Тайваня в 2009 году. Тогда оно шло под флагом Индонезии.
Первыми заметили странное огромное судно местные жители, занимавшиеся рыбалкой. Сумев взобраться на борт корабля, они выяснили, что там нет ни людей, ни какого-либо груза. Как сухогруз оказался у берегов Мьянмы, пока остается неизвестным, отмечают представители властей страны.
В региональном руководстве, прокомментировав случившееся, заявили, что готовы "присмотреть за кораблем", пока не удастся выйти на связь с его владельцем. Предположительно, команда покинула судно совсем недавно.
К настоящему времени установлено, что речь идет о сухогрузе Sam Ratulangi PB 1600, водоизмещение судна составляет 26,5 тысячи тонн, длина - более 170 метров.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|