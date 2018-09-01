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Лана Дель Рей отказалась выступать на фестивале в Израиле


1.9.2018 22:34
Лана Дель Рей отказалась выступать на фестивале в ИзраилеФото: seattletimes.com

Американской исполнительнице Лане Дель Рей пришлось отменить свое выступление в Израиле.

Как сообщает The Guardian, поездка на фестиваль Meteor, который проходит в Галилее, была запланирована на ближайшие дни.

Под давлением пропалестинских организаций звезда отказалась от участия в музыкальном фестивале. Предполагалось, что Лана Дель Рей будет выступать в качестве хедлайнером мероприятия, намеченного на 6–8 сентября на севере Израиля. Как пишет газета, большинству палестинских поклонников звезды не удалось бы увидеть ее концерт. Не сумев согласовать два выступления, артистка приняла решение вовсе отказаться от визита в регион.

По словам самой певицы, для нее "важно выступить и в Израиле, и в Палестине", а у ее фанатов при этом должны быть равные условия. Однако за столь короткое время организаторы не успели полностью урегулировать вопросы, связанные с двумя концертами. Поэтому выступление на Meteor Festival не состоится, объявила написала Лана Дель Рей.

Напомним, минувшей весной представители властей еврейского государства выступили с предложением лишить актрису Натали Портман гражданства Израиля за отказ приехать на родину и срыв церемонии, приуроченной к 70-летию независимости страны.

Автор: Злата Богатова

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