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В Малайзии пропали две свидетельницы покушения на Ким Чен Нама
1.9.2018 17:24
Фото: republikhotnews.com
Малайзийские правоохранители разыскивают свидетельниц убийства Ким Чен Нама, сообщают международные СМИ. Как стало известно, полицейским не удается установить с двумя женщинами, приехавшими в страну из Индонезии и проживавшими в гостинице.
После того, как на две свидетельницы перестали выходить на связь с правоохранителями, женщин объявили в розыск. Ранее 24-летняя Рэйса Салма и 33-летняя Азирул Низама снимали номера в одной из гостиниц Малайзии.
Криминальное управление полиции штата Селангор распространило соответствующее заявление. Согласно распоряжению руководителя подразделения Фадзила Ахмата, разыскиваются две жительницы Индонезии. Женщины являются свидетелями по делу о покушении на старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Напомним, в феврале прошлого года Ким Чен Нам подвергся нападению в аэропорту Куала-Лумпура и позже скончался.
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