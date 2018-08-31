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В Ленобласти курсанты Военно-космической академии попали в ДТП, погиб один человек


15:42
В Ленобласти курсанты Военно-космической академии попали в ДТП, погиб один человекФото: livejournal.com

На территории Ленинградской области произошло ДТП, в котором пострадали курсанты Военно-космической академии, передает ТАСС.

По данным региональных экстренных служб, один человек погиб, трое получили тяжелые травмы.

Как стало известно, авария, в которой пострадали первокурсники Военно-космической академии им. Можайского, случилась накануне вечером на территории Всеволожского района Ленобласти. От полученных травм один из курсантов скончался, трое были экстренно госпитализированы.

По данным ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, состояние пострадавших курсантов врачи оценивают как тяжелое. Представители ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что смертельный дорожный инцидент произошел между населенными пунктами Скотное и Осельки.

В силовых структурах региона отметили, что в результате ЧП также погиб молодой человек, управлявший машиной. Известно, что первокурсники, принявшие накануне присягу, ехали домой - некоторые курсанты были отпущены после официальной церемонии до начала учебы.

Правоохранительные органы приступили к выяснению обстоятельств и причин аварии.

Автор: Злата Богатова

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