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Среди уничтоженных в Афганистане талибов был полевой командир


31.8.2018 22:27
Среди уничтоженных в Афганистане талибов был полевой командирФото: podrobnosti.ua

Среди боевиков движения "Талибан", ликвидированных на севере Афганистана, был один из полевых командиров, передают зарубежные СМИ.

Отмечается, что четверо радикалов были убиты, еще восемь ранены.

Операция по ликвидации боевиков запрещенного в России движения "Талибан" проводилась афганскими силовиками на территории северной провинции Баглан. В результате были убиты четверо экстремистов. По словам представителя ВС Афганистана, среди нейтрализованных боевиков - полевой командир.

В течение последнего времени на востоке и юге Афганистана фиксируется существенное укрепление позиций радикалов. Экстремисты также проявляют активность в северных провинциях страны. Отмечается, что как полевые командиры, так и рядовые члены экстремистских группировок все чаще дают присягу на верность террористическому "Исламскому государству" (организация официально запрещена в России).

Автор: Злата Богатова

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