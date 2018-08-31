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Среди уничтоженных в Афганистане талибов был полевой командир
31.8.2018 22:27
Фото: podrobnosti.ua
Среди боевиков движения "Талибан", ликвидированных на севере Афганистана, был один из полевых командиров, передают зарубежные СМИ.
Отмечается, что четверо радикалов были убиты, еще восемь ранены.
Операция по ликвидации боевиков запрещенного в России движения "Талибан" проводилась афганскими силовиками на территории северной провинции Баглан. В результате были убиты четверо экстремистов. По словам представителя ВС Афганистана, среди нейтрализованных боевиков - полевой командир.
В течение последнего времени на востоке и юге Афганистана фиксируется существенное укрепление позиций радикалов. Экстремисты также проявляют активность в северных провинциях страны. Отмечается, что как полевые командиры, так и рядовые члены экстремистских группировок все чаще дают присягу на верность террористическому "Исламскому государству" (организация официально запрещена в России).
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