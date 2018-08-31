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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве вновь найден чемодан с телом женщины
31.8.2018 22:06
Фото: imgur.com
Столичная полиция приступила к выяснению обстоятельств гибели девушки, тело которой было найдено в чемодане.
Как передает ТАСС, случившееся стало уже вторым подобным инцидентом за последний месяц.
По словам старшего помощника руководителя столичного ГСУ СКР Юлии Ивановой, тело девушки было найдено на аллее Кремлевских Курсантов в юго-восточной части города. Подозрительный чемодан обнаружили около забора прохожие, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.
Как установили прибывшие к месту ЧП оперативники, в чемодане находилось тело девушки. На вид умершей женщине от 18-25 лет. Первичный визуальный осмотр не выявил каких-либо телесных повреждений, которые могли бы стать причиной ее гибели.
По факту случившегося сейчас уже проводят доследственную проверку, личность потерпевшей и обстоятельства ее смерти выясняют специалисты, отметила Юлия Иванова.
В начале августа тело женщины без видимых признаков криминальной гибели было найдено в чемодане, оставленном на территории Воронцовского парка в юго-западной части Москвы.
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