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На оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв: есть погибшие и раненые
13:41
Фото: vk.me
Число погибших в результате ЧП на оборонном предприятии под Нижним Новгородом может возрасти, передают российские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.
На текущий момент известно о трех погибших. Три человека доставлены в больницу, еще трое числятся пропавшими без вести.
Представители нижегородского завода им. Свердлова в городе Дзержинск уже подтвердили сведения о том, что в здании, где проводилась утилизация мин, прогремел взрыв. В момент ЧП в помещении находились девять рабочих. Трое из них, по официальным данным, погибли. Троих экстренно госпитализировали с травмами.
Как заявили в оперативном штабе на месте ЧС, количество жертв инцидента может увеличиться. По данным агентства "Интерфакс", пропавшие рабочие могли погибнуть под обвалившимися в результате взрыва конструкциями. В настоящее время разбор завалов продолжается. На текущий момент известно, что взрыв, после которого начался пожар, произошел во время операций по производству.
В ряде источников ранее появились сообщения об угрозе повторного взрыва. Официального подтверждения эта информация пока не получила.
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