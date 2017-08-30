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В Уфе скончалась девочка, на которую дома рухнул потолок
13:31
Фото: diapazon.kz
Следственные органы Башкирии устанавливают обстоятельства, при которых был смертельно травмирован пятилетний ребенок.
Девочку с тяжелыми ранениями доставили сегодня утром в одну из больниц Уфы.
Несмотря на оказанную помощь, девочка от полученных травм скончалась. Ребенок умер в реанимационном отделении Детской республиканской клинической больницы. С родителями погибшей девочки сейчас работают кризисные психологи.
По данным региональных СМИ, ЧП случилось сегодня ранним утром. Около шести часов по местному времени в частном доме на улице Котовского обрушился потолок. Фрагменты перекрытия упали прямо на ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов производят осмотр помещения, где произошло обрушение. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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