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На американскую военную базу упал гражданский самолет


04:03
На американскую военную базу упал гражданский самолетФото: twitter.com

На северо-западе Флориды четыре человека погибли в результате крушения самолета. ЧП случилось на территории военной базы, обстоятельства инцидента выясняются. Установлено, что жертвами катастрофы стали четыре человека - все, кто находился на борту.

Как стало известно, в американском штате Флорида на территорию военной базы упал гражданский самолет. По данным агентства Associated Press, жертвами ЧП стали четыре человека. Выжить, согласно официальным данным, не удалось никому.

Самолет Beechcraft B60 рухнул на территории базы Эглин, которая расположена в северо-западной части штата. Разбившееся судно обнаружено в лесу, на значительном удалении от военных объектов. На земле в результате крушения пострадавших зафиксировано не было. Известно, что воздушное судно вылетело из штата Огайо и должно было совершить посадку во Флориде, на аэропорту, который находится близ военной базы Эглин.

Официальные источники пока не предоставили сведений о возможных причинах катастрофы. Обстоятельства крушения гражданского  легкого двухмоторного самолета Beechcraft B60 выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова

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