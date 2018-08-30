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В США грузовик врезался в автобус: погибли 4 человека, десятки ранены
03:50
Фото: choufmedia.ma
На территории штата Нью-Мексико не менее четырех человек погибли в результате крупной дорожной аварии.
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона, ранения могли получить десятки пассажиров. Количество пострадавших уточняется.
Согласно информации, имеющейся на этот час, столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Обстоятельства ДТП, унесшего жизни как минимум четырех человек, сейчас выясняют полицейские. В ближайшие больницы продолжают доставлять раненых. Состояние некоторых пассажиров медики оценивают как тяжелое и критическое.
Отмечается, что все погибшие в момент аварии ехали в автобусе. Сведений о состоянии водителя грузовика из официальных источников пока не поступало.
Как информирует телевизионный канал CNN, автобус следовал из Альбукерке. В нем находились по меньшей мере сорок восемь человек. Согласно предварительным выводам правоохранителей, водитель фуры, которая ехала по встречной полосе, потерял управление из-за лопнувшей шины. В результате транспортное средство пересекло разделительную линию, врезавшись в автобус.
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