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В Ростове-на-Дону авария с участием мотоцикла унесла жизни трех человек
03:28
Фото: bragazeta.ru
В Ростове-на-Дону в ночь на четверг три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, передает агентство "Интерфакс-Юг". Как рассказали представители регионального полицейского главка, ЧП случилось около трех часов по местному времени.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что водитель мотоцикла "Сузуки" допустил наезд на пешехода. Смертельная авария произошла на улице Нансена. Жертвами инцидента стали три человека - водитель мотоцикла и его пассажир, а также попавший под колеса транспортного средства пешеход.
Полиция сейчас проводит проверку по факту случившегося, обстоятельства ДТП выясняются.
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