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В горах Алтая найдено тело пропавшего в 2014 году альпиниста
01:53
Фото: altaytrophy.ru
В горном районе Алтая найдены останки погибшего альпиниста, передают региональные СМИ.
Со ссылкой на СУ СКР по Республике Алтай отмечается, что тело обнаружили спортсмены, которые совершали восхождение на вершину Актру.
Обнаружив во льдах погибшего человека, альпинисты обратились в МЧС. Сигнал на пульт экстренных служб поступил 24 августа, сразу после чего в место ЧП были направлены спасатели. Уже через несколько дней тело замерзшего альпиниста смогли извлечь изо льда и доставить в морг районной больницы.
Согласно информации правоохранительных органов, при погибшем были найдены личные вещи, благодаря которым удалось идентифицировать альпиниста. Предполагается, что он является 49-летним жителем города Белокуриха Алтайского края. Мужчина считался без вести пропавшим, начиная с мая 2014 года, после того, как отправился в Горный Алта.
Правоохранительные органы региона проводят проверку по факту случившегося. Родственников мужчины уже вызвали в Кош-Агачский район для проведения процедуры опознания.
Ранее стало известно о намерении сотрудников МЧС отыскать альпинистов, которые пропали при восхождении на Эльбрус более тридцати лет назад. Мероприятия будут проводиться, когда позволит погода. Планы возникли после того, как в Карачаево-Черкесии было найдено тело женщины, входившей в группу из пяти человек. В апреле 1987 года они пытались покорить Эльбрус и попали под снежную лавину.
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