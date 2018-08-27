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Спасатели попробуют отыскать альпинистов, которые пропали более 30 лет назад на Эльбрусе
27.8.2018 23:31
Фото: vvv.ru
Сотрудники МЧС попробуют отыскать альпинистов, которые пропали при восхождении на Эльбрус более тридцати лет назад, передает ТАСС.
Мероприятия будут проводиться, когда позволит погода.
Как указано в сообщении на сайте СУ СКР по Карачаево-Черкесии, по факту недавно найденного на склоне Эльбруса тела женщины проводится проверка. Благодаря документам, найденным в одежде погибшей альпинистки, уже удалось установить ее личность. По данным ведомства, погибшая женщина входила в группу из пяти человек, которые совершали восхождение в апреле 1987 года.
По данным правоохранителей, возглавлял группу альпинистов инструктор по фамилии Лыков. Как только позволят метеорологические условия, сотрудники республиканского МЧС приступят к поискам остальных членов этой группы.
В Следственном управлении также рассказали о причинах гибели найденной 25 августа альпинистки. Как установили эксперты, которые уже провели исследование, она могла попасть под снежную лавину. Об этом свидетельствуют многочисленные переломы, включая повреждения ребер и конечностей.
Представители Федерации альпинизма РФ, прокомментировав недавние события, отметили, что не имеют сведений о погибшей женщине. Считается, что покорение Эльбруса представляет собой достаточно легкий маршрут, по которому ходит много неспортсменов. Имя погибшей женщины , ее имя "неизвестно в альпинистском мире", учитывая, что она вышла в горы более тридцати лет назад, сообщила Елена Кузнецова, возглавляющая квалификационную комиссию организации.
Напомним, альпинистка имела при себе паспорт на имя уроженки города Новая Ладога в Ленобласти Елены Константиновны Базыкиной. Кроме того, были найдены авиабилеты на то же имя из Москвы в Минводы и обратно.
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