Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Депардье потрясен обвинениями в домогательствах

30.8.2018 23:43

Фото: tvzvezda.ru



Известный французский актер Жерар Депардье с изумлением отреагировал на обвинения в сексуальном насилии, заявил адвокат звезды. Знаменитый артист решительно отвергает свою причастность к каким-либо домогательствам.



Как стало известно, Жерар Депардье не только не признает вменяемых ему преступлений, но и потрясен известием о том, что его обвинили в сексуальном насилии. С соответствующим заявлением выступил адвокат Эрве Темин, представляющий артиста, сообщает телевизионный канал BFMTV.



По словам юриста, Жерар Депардье с изумлением отреагировал на прозвучавшие в его адрес обвинения, ведь подобное противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает". Адвокат отметил, что его клиент знаком с девушкой, которая якобы стала жертвой преступления, совершенного Депардье. Однако актер "полностью опровергает любую агрессию, любое насилие и любое правонарушение".



В ряде французских СМИ ранее распространились сообщения о том, что заявление было подано молодой актрисой и танцовщицей. Женщине, имя которой не раскрывается, около двадцати лет. По ее словам, она стала жертвой домогательств Депардье, когда пришла в его парижский дом на некую "неформальную репетицию театральной пьесы".



Напомним, ранее стало известно об увольнении Азии Ардженто из популярного шоу X-factor. Известную киноактрису, которая в программе была судьей, исключили из-за обвинений в совращении несовершеннолетнего актера в 2013 году.



Автор: Злата Богатова

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