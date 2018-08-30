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Во время отдыха в турецкой Аланье погибла россиянка


30.8.2018 23:28
Во время отдыха в турецкой Аланье погибла россиянкаФото: mtportal.ru

В Турции погибла 74-летняя туристка из РФ, передают российские СМИ.

По предварительным данным, женщина скончалась во время отдыха на популярном курорте Аланья.

Как информирует агентство DHA, трагический инцидент случился в минувшую среду, 29 августа. Примерно в полдень российская пенсионерка решила искупаться в море в курортном районе Каргыджак.

После того, как пожилая женщина начала тонуть, спасателям удалось вытащить ее из воды. К месту ЧП была незамедлительно вызвана бригада медиков. Однако врачам, приехавшим на пляж, несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти женщину.

Отмечается, что тело россиянки направили в институт судебной медицины Антальи, где будет произведена экспертиза в целях установления причин смерти.

Автор: Злата Богатова

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