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Во время отдыха в турецкой Аланье погибла россиянка
30.8.2018 23:28
Фото: mtportal.ru
В Турции погибла 74-летняя туристка из РФ, передают российские СМИ.
По предварительным данным, женщина скончалась во время отдыха на популярном курорте Аланья.
Как информирует агентство DHA, трагический инцидент случился в минувшую среду, 29 августа. Примерно в полдень российская пенсионерка решила искупаться в море в курортном районе Каргыджак.
После того, как пожилая женщина начала тонуть, спасателям удалось вытащить ее из воды. К месту ЧП была незамедлительно вызвана бригада медиков. Однако врачам, приехавшим на пляж, несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти женщину.
Отмечается, что тело россиянки направили в институт судебной медицины Антальи, где будет произведена экспертиза в целях установления причин смерти.
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