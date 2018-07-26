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В Госдуме не подтвердили сведения о тяжелом состоянии Иосифа Кобзона


26.7.2018 22:22
В Госдуме не подтвердили сведения о тяжелом состоянии Иосифа КобзонаФото: fedpress.ru

Представители Госдумы подтвердили сведения о госпитализации первого замглавы комитета по культуре Иосифа Кобзона, сообщает "Интерфакс". Ранее в ряде российских СМИ распространились публикации о крайне тяжелом состоянии народного артиста СССР.

В Госдуме опровергли сведения о крайне тяжелом и якобы критическом состоянии Иосифа Кобзона, который ранее был экстренно госпитализирован. Агентство отмечает, что народный артист СССР в настоящее время на самом деле находится в медучреждении, однако информация о его состоянии, которую публикуют некоторые СМИ, не соответствует действительности.

Напомним, о проблемах со здоровьем известного отечественного певца и общественного деятеля впервые стало известно еще в 2001 году, когда выяснилось, что врачи диагностировали у Иосифа Кобзона онкологическое заболевание. Ранее артист уже перенес две операции, а несколько лет назад Кобзон делился сведениями о предстоящей операции, которую ему должны сделать в Италии.

Автор: Злата Богатова

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