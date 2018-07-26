|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Госдуме не подтвердили сведения о тяжелом состоянии Иосифа Кобзона
26.7.2018 22:22
Фото: fedpress.ru
Представители Госдумы подтвердили сведения о госпитализации первого замглавы комитета по культуре Иосифа Кобзона, сообщает "Интерфакс". Ранее в ряде российских СМИ распространились публикации о крайне тяжелом состоянии народного артиста СССР.
В Госдуме опровергли сведения о крайне тяжелом и якобы критическом состоянии Иосифа Кобзона, который ранее был экстренно госпитализирован. Агентство отмечает, что народный артист СССР в настоящее время на самом деле находится в медучреждении, однако информация о его состоянии, которую публикуют некоторые СМИ, не соответствует действительности.
Напомним, о проблемах со здоровьем известного отечественного певца и общественного деятеля впервые стало известно еще в 2001 году, когда выяснилось, что врачи диагностировали у Иосифа Кобзона онкологическое заболевание. Ранее артист уже перенес две операции, а несколько лет назад Кобзон делился сведениями о предстоящей операции, которую ему должны сделать в Италии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|