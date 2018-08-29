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В дагестанском селении неизвестный открыл огонь по полицейским
01:12
Фото: primrep.ru
В Дагестане двое полицейских были ранены неизвестным, передает ТАСС.
Сотрудники правоохранительных органов после инцидента были экстренно госпитализированы. Врачи диагностировали у них ранения средней степени, угрозы жизни нет.
Как стало известно, сотрудники полиции попросили документы для проверки у мужчины, который вызвал подозрения. В ответ тот открыл по ним огонь. В пресс-службе МВД по региону отметили, что ЧП случилось на территории селения Тотурбийкала, которое расположено в Хасавюртовском районе Дагестана.
Ранив двух силовиков, нападавший успел скрыться, ведется его розыск. Тип оружия, из которого стреляли по сотрудникам полиции, устанавливается.
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