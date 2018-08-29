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В Приморье замечены два новых дальневосточных леопарда
00:45
Фото: pix-host.net
В Приморье неподалеку от границы с КНДР обнаружены два новых дальневосточных леопарда, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, ученые выявили семью редких хищников, просматривая записи новые фотоловушек.
В объектив камер, которые ранее были установлен в самой южной точке нацпарка "Земля леопарда", близ границы с Китаем и Северной Кореей, попали двое взрослых леопардов - самец и самка. Ученые присвоили им имена Leo 59M и Leo 101F. В прошлом зоологи уже видели их на расстоянии около десяти километров от этого места.
Вместе с родителями были замечены котята. Двум подросткам, полагают специалисты, около года. Ученые отмечают, что обычно дикие кошки стараются выбирать лесные предгорья. Поэтому семья, замеченная среди кустарников и болот, оказалась неожиданностью.
Как пояснила старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина, животные могут также переходить на территорию нацпарка из КНДР. Российская сторона уже обсуждает вопрос о возможном осуществлении совместного учета дальневосточных леопардов и других редких хищников - амурских тигров с иностранными специалистами. С Китаем такого рода взаимодействие на сегодняшний день уже достигнуто.
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