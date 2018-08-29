Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье замечены два новых дальневосточных леопарда

00:45

Фото: pix-host.net



В Приморье неподалеку от границы с КНДР обнаружены два новых дальневосточных леопарда, передает агентство " Интерфакс ".



Как стало известно, ученые выявили семью редких хищников, просматривая записи новые фотоловушек.



В объектив камер, которые ранее были установлен в самой южной точке нацпарка "Земля леопарда", близ границы с Китаем и Северной Кореей, попали двое взрослых леопардов - самец и самка. Ученые присвоили им имена Leo 59M и Leo 101F. В прошлом зоологи уже видели их на расстоянии около десяти километров от этого места.



Вместе с родителями были замечены котята. Двум подросткам, полагают специалисты, около года. Ученые отмечают, что обычно дикие кошки стараются выбирать лесные предгорья. Поэтому семья, замеченная среди кустарников и болот, оказалась неожиданностью.



Как пояснила старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина , животные могут также переходить на территорию нацпарка из КНДР. Российская сторона уже обсуждает вопрос о возможном осуществлении совместного учета дальневосточных леопардов и других редких хищников - амурских тигров с иностранными специалистами. С Китаем такого рода взаимодействие на сегодняшний день уже достигнуто.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:48 Умер Иосиф Кобзон

Умер Иосиф Кобзон 29.8.2018 12:22 Эдуард Лимонов назвал Ксению Собчак «дурой набитой»

Эдуард Лимонов назвал Ксению Собчак «дурой набитой» 28.8.2018 23:25 Шепелев познакомил сына со своей избранницей

Шепелев познакомил сына со своей избранницей 28.8.2018 12:06 В Саксонии продолжаются массовые акции протеста после убийства мигрантами местного жителя

В Саксонии продолжаются массовые акции протеста после убийства мигрантами местного жителя 28.8.2018 02:47 Ученые выяснили, сколько надо спать, чтобы продлить жизнь