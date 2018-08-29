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В Хабаровске осудили «целительницу», обманувшую пенсионеров на 2 млн рублей
29.8.2018 22:04
Фото: vorozhy.ru
В Хабаровске завершились судебные слушания по делу мошенницы, похитившей у пенсионеров порядка двух миллионов рублей.
Как передают региональные СМИ, действуя вместе с сообщницей, подсудимая выдавала себя за целительницу.
Женщина была признана виновной и приговорена к четырем с половиной годам заключения. Отбывать наказание 44-летней мошеннице предстоит в колонии общего режима, согласно вердикту, который был вынесен Железнодорожным райсудом Хабаровска.
Как рассказали представители местного полицейского главка, подельницу обманщицы осудили в минувшем январе. 33-летнюю женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
Согласно материалам уголовного дела, серия преступления была совершена в период с апреля 2015 года по март 2017 года. Женщины, выдавая себя за людей с экстрасенсорными способностями, похитили у хабаровских пенсионерок в общей сложности порядка двух миллионов рублей.
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