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В Дагестане подростка после ДТП в горах унесло рекой
29.8.2018 19:05
Фото: islamdag.ru
В Дагестане ведутся поиски подростка, которого унесло рекой после дорожно-транспортного происшествия, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Как сообщили представители полицейского главка республики, ЧП случилось на территории Хунзахского района.
Согласно данным, имеющимся на этот час, неподалеку от Гоцатлинской ГЭС водитель легковой машины, следуя по горной дороге, не справился с управлением. В результате транспортное средство упало в обрыв. В автомобиле, кроме водителя, находилось двое пассажиров, в том числе, несовершеннолетний.
По словам представителя МВД республики, спастись удалось водителю и одному из пассажиров. Подростка унесло течением реки, ведутся поиски. Сотрудникам правоохранительных органов помогают спасатели и добровольцы.
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