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В центре Москвы выпал из окна вице-президент НЛМК
17:18
Фото: steelland.ru
Столичная полиция выясняет обстоятельства гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), передает ТАСС.
Согласно информации, имеющейся на этот час, Бруно Чарльз Де Куман получил смертельные травмы в результате падения из окна.
ЧП случилось около жилого здания на улице Серафимовича, широко известного под названием "Дом на набережной", рассказал источник в столичных правоохранительных правоохранительных структурах. На теле найденного там мужчины имелись явные признаки, свойственные для падения с большой высоты.
Представители медицинских кругов города отмечают, что бригада "Скорой помощи" к подъезду дома, где найдено тело, была вызвана прохожим. Прибыв к месту ЧП около 16 часов, медики могли лишь констатировать гибель мужчины.
Полиция приступила к выяснению причин и обстоятельств трагедии, начата соответствующая проверка.
В руководстве НЛМК уже подтвердили известия о гибели вице-президента компании. В официальном сообщении отмечается, что смерть Бруно Чарльза Де Кумана их шокировала. Какие-либо комментарии о том, что могло произойти в "Доме на набережной", представители НЛМК пока делать отказались.
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