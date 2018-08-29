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Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Анталье, потребовалась операция
29.8.2018 16:12
Фото: russianchicago.com
В турецкой Анталье врачи готовят к операции одну из россиянок, пострадавших в ДТП, передает агентство "Интерфаксу" со ссылкой на исполнительного директора страховой компании ERV Юлию Алчееву.
По последним данным, травмы получили тринадцать туристов.
Как рассказала журналистам Юлия Алчеева, одна из пострадавших россиянок пока остается в госпитале. Врачи диагностировали у туристки повреждения грудной клетки и носа. По мнению турецких медиков, женщине требуется операция.
Все туристы, находившиеся в момент ЧП в автобусе, ранее были застрахованы в компании ERV. Всего в салоне ехало двадцать два человека, медицинская помощь потребовалась тринадцати из них. После аварии пострадавших на машинах скорой помощи доставили в несколько госпиталей. На текущий момент врачи уже готовы выписать двенадцать человек.
Алчеева уточнила, что россиянке, которой потребовалось хирургическое вмешательство, страховая компания возместит все расходы на лечение. Учитывая, что туристы пропустили рейс, пока находились в больнице, им будут куплены новые авиабилеты, отметила она.
ЧП случилось сегодня ранним утром. В автобус с российскими туристами врезался грузовик. К счастью, обошлось без жертв. Отдыхающие из одного из отелей Белека направлялись в аэропорт.
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